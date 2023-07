Politiek Geldrop-Mierlo schaart zich achter opvang jonge asielzoekers, start gepland voor september

Door een vleermuis die er toch niet zat 5 ton duurder uit, maar bouwpro­ject Casteren kan eindelijk doorgaan

CASTEREN - Soms kan een negatief verhaal toch nog een prettig einde krijgen. Anderhalf jaar geleden zat een groep inwoners van Casteren in zak en as omdat hun bouwproject vast was gelopen. De reden: er zou wel eens een vleermuis op het bouwterrein kunnen zitten. Inmiddels zijn de kansen gekeerd. Een blije CPO-voorzitter Ed Verhoeven: ,,De stemming is nu heel positief.”