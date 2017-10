Politiek eist snel opheldering van burgemeester Blanksma over burenconflict: 'Dit is naïef van haar'

Verschillende politiek partijen willen zo snel mogelijk worden bijgepraat over het conflict tussen burgemeester Elly Blanksma en haar nieuwe buren. De twee liggen met elkaar in de clinch over de erfafscheiding tussen de beide tuinen. Op vrijdagavond, een dag voordat het artikel in de krant stond, liet ze de politiek al weten dat de kwestie wat haar betreft privé is.

Daar is een deel van de politiek het niet mee eens. Onder andere VVD en PvdA willen een spoedberaad. Cor van de Burgt, fractievoorzitter van de VVD: "Het is in eerste instantie privé, maar aan de andere kant verdient dit de schoonheidsprijs niet. Je ziet aan de reacties dat het gigagroot is." HIj zit bovendien met de nodige vragen aan de burgemeester. ,,Hoe heb je het zo uit de hand laten lopen? Ik wil graag haar kant van het verhaal horen. Ze is burgemeester van alle Helmonders. Het is een kwestie dat je altijd heel zorgvuldig bent, ook naar je buren."

Ook Mohammed Chahim van de PvdA wil opheldering: "Ik snap dat het privé is, maar politicus ben je 24 uur per dag. Zeker als burgemeester. De kwestie roept allerlei vragen op en daar wil ik zo snel mogelijk over worden bijgepraat."

Onhandige uitspraken

Michael Rieter van Helder Helmond verwijst naar de onhandige uitspraken van Blanksma in het NRC afgelopen zomer waarbij ze zonder bewijs een wethouder en raadslid betichtte van niet-integer handelen. ,,En nu dit weer, in korte tijd haalt ze zo twee keer negatief het nieuws. Je gaat je toch afvragen of ze niet een bepaalde arrogantie begint te krijgen, dat ze niet naar de ander luistert, zich niet inleeft in de gevoelens van een ander en zich meer voelt dan een andere burger. Je mag van een burgemeester toch verwachten dat ze hier mee weet om te gaan."

Geen lering

Hij vindt het allerminst een privékwestie. ,,Je zou kunnen zeggen dat de krant een enorme loep op haar legt maar ik kan het niet los zien van de recente gebeurtenissen. Het lijkt erop dat ze er geen lering uit trekt en daarover moet ze zich verantwoorden."

Ook Frans Mol (Senioren 2013) baalt van de nieuwe imagoschade die Helmond hierdoor oploopt: "En dat het uitgerekend de burgemeester is dit veroorzaakt, maak het nog pijnlijker. Ik heb de burgemeester heel hoog zitten, vind haar een slimme vrouw, maar hoe kan ze dit laten gebeuren? Dit is zo naïef van haar, daar kan ik met mijn verstand niet bij."

Glazen huis

Niet elke partij is overigens van mening dat Blanksma zich over de zaak politiek moet verantwoorden. Jan Roefs van het CDA zit niet te wachten op een toelichting van de burgemeester. ,,Ze zit in een glazen huis en is al snel onderwerp van gesprek. Ze is 24 uur per dag burgemeester, dan is een geschil met de buren een beroerde situatie om in terecht te komen. Daar kan ik niet veel aan doen. Het is een privékwestie en ik heb geen behoefte daar verder inhoudelijk op in te gaan." Toch heeft hij nog wel een advies voor zijn partijgenote. ,,Als je geen overstemming met je buren hebt wordt het er meestal niet gezelliger van. Het beste is toch met ze in gesprek gaan."

Noureddine Zarroy van D66 sluit zich daarbij aan: "De burgemeester is iemand zoals jij en ik. Zij komt dus ook in situaties terecht waarin jij en ik terecht kunnen komen. Bovendien vind ik dat zij recht heeft op een stukje van haar toch al beperkte privéleven. Het zou een ander verhaal zijn als ze iets had gedaan wat wettelijk niet mag. Maar dit is hier helemaal niet het geval."

Ook Berry Smits van Helmond Aktief vindt dat de politiek hier buiten moet blijven: "Dit is een privékwestie. Ik hoef daar verder niks over te weten."