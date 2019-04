Politiechef Wilbert Paulussen: ‘Ik ben niet uit op een war on drugs’

Het gebeurde tijdens PSV-Feyenoord, ergens in de jaren tachtig. Ruim 2500 Feyenoord-supporters zijn woest op de scheidsrechter, massaal stormen ze naar voren in het tribunevak achter de goal. Daar komt Wilbert Paulissen, die met een ME-peloton van slechts vijftig man staat, al snel tot de conclusie dat er hulp nodig is. De bereden politie komt en helpt de ME’ers uit de penarie. ,,Alles goed, jongen?”, klinkt opeens een vertrouwde stem vanaf één van de paarden richting Paulissen. Het is de vader van Wilbert, sinds jaar en dag één van de ruiters van de bereden politie in Eindhoven.