Politieagent Lars blijft teleurgesteld achter na MAFS-avontuur: ‘Lizzy is een afgesloten hoofdstuk’

Met een matchscore van maar liefst tachtig procent, het hoogste percentage van het afgelopen seizoen, dook de Bredase politieagent vol enthousiasme in zijn huwelijksavontuur van Married At First Sight, waar onbekenden elkaar voor het eerst ontmoeten voor het altaar. ,,Tijdens de eerste twee weken van het traject was alles echt zo leuk. Maar als je een paar weken later hoort dat jouw partner niet eerlijk is geweest, onder andere over haar gevoelens, dan hoeft dit voor mij niet.”