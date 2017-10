Politie zoekt ontvoerders, slachtoffer werkt niet mee

De ontvoering van een jonge vrouw eind mei op de parkeerplaats bij het station in Eindhoven is een lastige klus voor de rechercheurs. Om een nogal ongebruikelijke reden: het slachtoffer werkt niet mee.

Urenlang bekeken politiemensen camerabeelden waarop te zien is hoe twee donkere mannen de vrouw in een auto sleuren en wegrijden. Ze wordt vastgehouden in een huis in Son, maar na enkele uren op de fiets door haar ontvoerders afgezet bij een tankstation in dat dorp.

Het slachtoffer waarschuwde de politie en legde een verklaring af. Maar vreemd genoeg werkte ze daarna niet meer mee. Ze kwam niet opdagen op de afspraak voor de aangifte, die door omstandigheden op een later moment moest plaatsvinden. Ook bij een tweede afspraak verscheen ze niet, laat een politiewoordvoerder weten. De politie kan haar sindsdien niet meer bereiken. Het Openbaar Ministerie vindt de zaak zo ernstig dat is besloten eventuele verdachten ambtshalve te gaan vervolgen.

Camerabeelden

Vorige week werden in het opsporingsprogramma Bureau Brabant ook camerabeelden getoond van negen dagen na de ontvoering. Daarop is volgens de politie te zien hoe de vrouw een van haar ontvoerders op de Vestdijk in Eindhoven tegenkomt. Een erg korte 'ontmoeting'. "Ze heeft er daarom op dat moment kennelijk niet de meerwaarde van ingezien om de politie daarover in te lichten. Ook deze informatie hebben we via een getuige verkregen en niet van de vrouw zelf. Vervolgens hebben we weer uren beelden zitten bekijken", zegt de woordvoerder.

Onbereikbaar

Waarom de vrouw niet meewerkt, weet de politie niet. Is ze dusdanig bedreigd dat ze niet durft? Dat ze onbereikbaar is, verklaart grotendeels waarom de zaak zo laat onder de aandacht is gebracht bij het publiek. De beelden van de ontvoering zelf waren ongetwijfeld snel beschikbaar, maar daarop was niemand te herkennen. Alleen figuren in de verte en hun bordeauxrode Volkswagen. De beelden waarop een van de verdachten beter te zien is, vergden meer zoekwerk omdat het slachtoffer de politie niet hielp. "Collega's hebben vele uren besteed aan het bekijken en analyseren van bewakingsbeelden. Beelden die gedurende de weken in fases beschikbaar kwamen." Het materiaal is eerst intern onder agenten verspreid, maar blijkbaar herkende niemand de daders.

En dan is er nog de vrouw die de ontvoering niet alleen zag, maar die zelfs naar de auto toe rende terwijl het slachtoffer werd meegenomen. Zij heeft de politie niet gealarmeerd. Via een andere getuige kwam de politie wel ter plaatse. Maar hadden niet genoeg informatie om die vroege ochtend iets te kunnen doen.

Son

Het slachtoffer verklaarde na haar vrijlating in de buurt van de Afrikalaan in Son te zijn vastgehouden. De politie deed er nog geen huis-aan-huis-buurtonderzoek. "Omdat 'de omgeving Afrikalaan' een heel groot gebied kan zijn. We hopen natuurlijk op info waardoor we dat gebied mogelijk kunnen verkleinen en we alsnog gerichter kunnen gaan rondvragen."