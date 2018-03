Politie zoekt asociale Brabantse trucker van video die viral ging

De trucker plaatste trots het filmpje op Facebook, waarin te zien is hoe hij een auto bijna van de weg drukt. Daarin zegt hij: 'Ik heb schijt aan jou, dan maar de sloot in.' Ook fietsers moeten het bij de man ontgelden. ,,Wat een domme kut was dat.” En ook: ,,Aan de kant joh, pannenkoek. Hopsakee!”

Reactie bedrijf

Het bedrijf waar de man voor werkt is verbaasd over de ophef in de media, maar wil geen verder geen enkele mededeling doen over de chauffeur. ,,Er is al genoeg over geschreven."