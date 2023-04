Politie ziet vanuit touringcar 133 bestuurders hun telefoon vasthouden tijdens controle

Stan van Zutphen heeft autisme én een slaapstoor­nis, maar zijn baas wil hem voor geen goud kwijt

VORSTENBOSCH/NISTELRODE - Stan van Zutphen (24) uit Vorstenbosch wordt op zijn werk, als lasser bij vd Lee Staal in Nistelrode, enorm gewaardeerd. Zijn baas wil hem voor geen goud kwijt: ,,Die jongen doet zijn werk en klaagt nóóit.” Maar het is wel een werknemer met een gebruiksaanwijzing. Want van Zutphen heeft autisme én een slaapstoornis.