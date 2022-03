Politie zet grote Brabantse bende achter tralies maar heeft iemand de drugs gezien?

Russische baas van Heesen Yachts zorgt nu opeens voor ‘ongemak’ in Oss

OSS - Al bijna vijftien jaar is het Osse Heesen Yachts in handen van de schatrijke Rus Vagit Alekperov. Nimmer kraaide er een haan naar. Maar nu Vladimir Poetin op oorlogspad is, komen ook zijn zakelijke vrienden in een kwade reuk te staan.

9 maart