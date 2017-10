Politie wist van plan criminelen om helikopter te kapen

Vorige week waarschuwde de politie al diverse helikopterbedrijven in het land, vertelt de eigenaar van één van die bedrijven. ,,Een rechercheur belde ons om te zeggen dat er een helikopterkaping aan zat te komen. We moesten het doorgeven als we een verdachte aanvraag zouden krijgen.''

Klemgereden

Woensdagmiddag kwam het onderzoek tot een climax, toen de criminelen daadwerkelijk een helikopter hadden geregeld en die klaar hadden laten zetten, net over de Nederlandse grens. De locatie was niet ver van de gevangenis in Roermond, waar A. vastzit. De politie werd getipt, mogelijk door het helikopterbedrijf dat door de criminelen was ingeschakeld, en zette onmiddellijk een grootscheepse actie op.

Agenten wisten de criminelen te traceren in de buurt van de gereedstaande helikopter. Ze werden klemgereden in het Limburgse Roosteren. Drie van de criminelen werden opgepakt, één van hen probeerde daarbij te ontsnappen. Agenten namen hem onder vuur. Hij overleed later aan zijn verwondingen. De twee andere verdachten zitten vast.

In Maarheeze belandde een tweede vluchtauto, een BMW, tijdens een achtervolging met drie of vier criminelen in de berm aan de Koenraadtweg. Daarbij zou volgens een ooggetuige één man zijn gepakt.

Vesten

In Maarheeze cirkelde urenlang een politiehelikopter boven bosgebied De Pan, waar de vluchtauto scheef in de berm was beland. Agenten in kogelwerende vesten hielden de omgeving in de gaten. Rond vier uur arriveerde de ene na de andere auto met leden van arrestatieteams. Zij trokken met hun automatische wapens zij aan zij het bosrijke stuk woongebied tussen de Koenraadtweg, Philipsweg en de Vossenberg in. Na zo'n twintig minuten keerden ze terug, zonder resultaat. Twee of drie mannen met Noord-Afrikaans uiterlijk waren ontkomen, meldde de politie direct daarna.

In totaal wist de politie gisteren drie personen aan te houden. Een van hen op Kempen Airport bij de mislukte poging de helikopter te kapen, bevestigt de beheerder van het vliegveld. De andere twee hoogstwaarschijnlijk in Roosteren en Maarheeze. Hoeveel er nog voortvluchtig zijn, lijkt onduidelijk.