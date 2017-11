Politie waarschuwt voor drugslabs: ‘tikkende tijdbommen midden in woonwijken’

Hoe gevaarlijk dat is bleek begin deze maand. In Kaatsheuvel kwamen twee mannen om het leven . De politie vond hun lichamen in de achtertuin van een woonhuis na een melding. In de garagebox pal naast het huis bleek een amfetaminelab te staan midden in de woonwijk. De mannen hadden koolmonoxide ingeademd, omdat een slang van de installatie zou niet goed aangesloten zijn geweest. Tientallen bewoners van omliggende woningen moesten uit veiligheidsoverwegingen hun huis uit.

Een grote berg gif

Pecht constateert verder dat het aantal drugslabs in woonwijken schrikbarend toeneemt. Tot nu toe werd niet bijgehouden hoeveel van de opgerolde labs in woonwijken stonden. Pecht houdt dit nu zelf bij sinds dit jaar, omdat hij vermoedt dat het toeneemt. In 2015 werden er in totaal 59 drugslabs ontdekt, in buitengebieden én in woonwijken. In 2016 waren dat er 61. De precieze cijfers van dit jaar zijn er nog niet, maar de teller staat in ieder geval al boven de zeventig. Bijna de helft daarvan bevond zich in woonwijken vertelt Pecht. In zijn eigen regio is het nog ernstiger. 7 van de 12 opgerold drugslabs stonden in een woonwijk, zegt Pecht in EenVandaag.