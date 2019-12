Politie voorkomt ernstig geweld in PI Arnhem, bron politie-actie in Zuidwest-Nederland

Wolf lijkt te hebben toegesla­gen in Boekel en Venhorst: meerdere schapen dood

19 december BOEKEL - In een weiland aan de Waterdelweg in Boekel is woensdagochtend een dood schaap aangetroffen. Volgens de eigenaar, schapenhouder Roland Jansen, duidt alles erop dat het door een wolf is gedood. Gisternacht zijn in een weiland aan de Vale Peelweg in Venhorst ook twee schapen doodgebeten.