Politie: ‘Vermiste Brabander (69) vermoedelijk in Spanje overleden, stoffelijk overschot gevonden’

Dronken bestuurder opgepakt na ongeval in Eindhoven, ruim 15 automobi­lis­ten beboet voor maken foto's

EINDHOVEN - Een auto is vrijdagmiddag tegen een andere auto gebotst en vervolgens over de kop gevlogen. Dat gebeurde kort na 13.00 uur op de Boschdijk in Eindhoven. De bestuurder (54) uit Eindhoven was onder invloed van alcohol en is na het ongeluk aangehouden. Meerdere automobilisten krijgen een boete omdat ze opnames maakten van het ongeluk.

7 oktober