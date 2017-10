Politie staakt achtervolging op Midden-Brabantweg boven 220 km/u

60 banen weg bij jeugd­zorg­in­stel­ling Juzt, onderhandeling sociaal plan loopt stroef

6:00 ETTEN-LEUR - De onderhandelingen over een sociaal plan tussen medewerkers van jeugdzorginstelling Juzt en het bestuur van de instelling verlopen stroef. Zo stroef dat het onderhandelingsproces tijdelijk is stopgezet. Het wordt weer opgepakt nadat medio oktober de nieuwe bestuursvoorzitter is aangetreden, die de huidige bestuursvoorzitter vervangt. Dat zegt Jan van Rijsingen, die namens Juzt-medewerkers die lid zijn van vakbond FNV onderhandelt met het Juzt-bestuur.