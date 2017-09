Politie staakt achtervolging Audi op A67: snelheid te hoog

Loods rijschool volledig verwoest door brand, asbest vrijgekomen

8:43 HELMOND - Bij een korte, felle brand in een loods van rijschool Warrenburg in Helmond is vrijdagmorgen asbest vrijgekomen. Het gebouw, gelegen achter dierenwinkel Pets Place XL aan de Mierloseweg, is door de brand volledig verwoest. Niemand raakte gewond.