Politie schiet man neer die met mes bureau in Den Bosch probeert binnen te dringen

Update + VIDEO Grote brand in bedrijfs­loods Cuijk, volgens getuigen doordat auto naar binnen reed

17 januari CUIJK - In een bedrijfshal aan de Kovel in Cuijk is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken. In het uitgebrande pand staat een auto, volgens omstanders is die naar binnen gereden en dat zou de oorzaak van de brand zijn geweest. Dat scenario is nog niet bevestigd door de brandweer.