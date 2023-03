Politie rukte massaal uit naar Koning Willem I College in Den Bosch vanwege melding vuurwapen, geen wapen gevonden

met videoDEN BOSCH - De dreigende situatie bij het Koning Willem I College in Den Bosch is onder controle. Maandagochtend was er een leerling gezien met mogelijk een vuurwapen bij zich, maar er is uiteindelijk geen wapen gevonden. Er is niemand aangehouden.

De politie kreeg maandagochtend een melding dat er een leerling was gezien in de school aan de Weidonklaan met mogelijk een vuurwapen bij zich. Uit voorzorg werd een arrestatieteam opgeroepen en in de omgeving van de school cirkelde een politiehelikopter rond. Agenten droegen kogelwerende vesten. ,,Er werd gezegd dat iemand binnen een wapen had, maar dat ze niet konden zien of het echt of nep was”, zei een leerling. Er is geen vuurwapen gevonden.

Een andere leerling doet zijn verhaal terwijl hij buiten een sigaret rookt. ,,Ik kwam om 10.00 uur op school en zag dat er agenten buiten liepen. Er was blijkbaar een melding dat iemand een wapen mee naar school had genomen. Ik moest boven in een lokaal gaan zitten met andere leerlingen. Maar of er iets gevonden is weet ik niet.”

Fouilleren

Quote Ik heb mijn jas binnen laten liggen, daar baal ik nog het meeste van Leerling KW1C Scholieren werden vanwege het incident in groepen opgedeeld en naar buiten gestuurd. Leerlingen die het schoolgebouw uitkwamen zijn gefouilleerd. Eén van de scholieren: ,,Ik heb mijn jas binnen laten liggen, daar baal ik nog het meeste van.”

Het schoolgebouw is kort voor 12.00 uur vrijgegeven. Of de lessen weer worden hervat, is nog niet duidelijk.

Het KW1C biedt mbo-onderwijs en heeft vestigingen in onder meer Den Bosch, Oss, Uden en Veghel. Aan de Weidonklaan zit de afdeling entree-opleidingen.

Volledig scherm De dreigende situatie bij het Koning Willem I College in Den Bosch is onder controle. © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Volledig scherm Een arrestatieteam is uit voorzorg aanwezig. © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Volledig scherm De dreigende situatie bij het Koning Willem I College in Den Bosch is onder controle. © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Volledig scherm De politie kreeg melding van een mogelijk dreigende situatie bij de school aan de Weidonklaan. © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Volledig scherm Bij het Koning Willem I College in Den Bosch is maandag een politieactie gaande. © BD