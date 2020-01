Politie rukt uit met meerdere wagens voor arrestatie 71-jarige man

‘Bam jonguh’; New Kids-friet­tent gaat tegen de vlakte

9:03 DEN DUNGEN - Een Nijmeegse sloopkogel maakt deze maand een hardhandig einde aan cafetaria ’t Pleintje uit de populaire films van New Kids. De frietkeet in Maaskantje (of beter Den Dungen) is ‘wereldberoemd’ dankzij de humoristische kaskrakers, waarin vijf Noord-Brabantse hangjongeren het geweld zelf ook niet schuwen.