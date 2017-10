Politie rijdt zich vast in vers beton in Eindhoven

Mensen in de Randstad zijn het ongelukkigst, Brabanders juist bovengemiddeld gelukkig

7:48 DEN BOSCH - Het is slecht toeven in de Randstad, blijkt uit nieuw onderzoek van de Rabobank en de Universiteit Utrecht. Wie in de grote stad woont, is gemiddeld genomen het ongelukkigst, het ongezondst en voelt zich het onveiligst. Brabant staat in de middenmoot. Van alle Nederlanders hebben inwoners van Noord-Drenthe het het beste voor elkaar.