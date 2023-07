Politie onderzoekt mogelijke brandstichting mavo Sint-Jan in Oss

Het werk van Sonse kunstenaar Michiel de Nooij (1948-2004) leeft nu ook voort in boekvorm

SON EN BREUGEL - De kunst van Michiel Clinton de Nooij is bijna twintig jaar na zijn dood nog altijd te zien. Van de nek van de Sonse burgemeester tot in Saudi-Arabië. Gia van Son bundelde alle kunstwerken van haar overleden man tot boek, dat ze zaterdagavond presenteerde in het Dommelhuis.