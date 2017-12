Politie onderzoekt actie Vughtse Vegan Streaker op A59, proces-verbaal voor één van de activisten

Baby-chimpansee geboren in de Beekse Bergen

15:43 Het is vrijdag groot feest in de Beekse Bergen. In het apenverblijf is een chimpanseetje geboren. Het is een mannetje, dat nog geen naam heeft. Moeder Marijke en het jong maken het goed, aldus het safaripark. Al blijft het volgens de verzorgers de eerste maanden spannend of het jong bij de moeder blijft drinken.