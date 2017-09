Politie maakt einde aan illegaal feest onder viaduct N2

Voetbalclub royeert jeugdleider na lo­geer­par­tij­tjes met spelers

17:57 Een 22-jarige jeugdtrainer van voetbalclub VOAB in Goirle is weggestuurd, nadat twee weken geleden bleek dat hij deze vakantie logeerpartijtjes had gehouden met zijn 13 tot 15-jarige voetballers. Ook gaf hij spelers cadeautjes en had hij veel contact via Whatsapp. Dat bevestigt jeugdvoorzitter Theo Gommer.