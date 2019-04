Politie jaagt op bellende automobilisten in West-Brabant: 503 boetes uitgedeeld

De politie is vanaf 1 april gestart met deze manier van controleren. Doordat de agenten hoog zitten, kunnen ze in auto’s kijken en ook vrachtwagenchauffeurs controleren. De bus wordt gevolgd door agenten in onopvallende auto’s. Betrappen de agenten in de bus chauffeurs met de smartphone, dan geven ze dit door aan hun collega’s in de auto, die de chauffeurs staande gehouden en bekeuren.