Politie houdt voortvluchtige Toon R. - neef van Martien - aan in Ede

DEN BOSCH - Op een vakantiepark in het Gelderse Ede is maandagavond de voortvluchtige Toon R. opgepakt. Justitie ziet deze 40-jarige neef van Martien R. als een van de kopstukken van de woonwagenfamilie uit Oss en omgeving.

Toon R. was sinds november 2019 voortvluchtig. Sinds het begin van de Operatie Alfa was de politie naar hem op zoek. Hij stond internationaal gesignaleerd. Op 21 november viel de politie binnen in een chalet op een vakantiepark in Friesland, in de veronderstelling dat R. daar gepakt zou kunnen worden. Dat bleek niet het geval te zijn.

Politie kreeg tip

Het opsporingsteam kreeg 'kort geleden’ een nieuwe tip over de mogelijke verblijfplaats van R. Die leidde de politie naar het vakantiepark in Ede. Daar viel een arrestatieteam vanavond rond 22.00 uur binnen in het huisje waar hij verbleef. De arrestatie verliep volgens het OM zonder problemen. Toon R. woonde lange tijd op het kamp in Lith, maar verbleef ook regelmatig in Spanje.

Moord op A73

Toon R. wordt later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris. Justitie vermoedt dat de neef van Martien een leidende rol heeft gespeeld bij de criminele activiteiten waarvan de familie wordt verdacht. Daarbij gaat het vooral om drugs- en wapenhandel. Toon R. werd in 2010 tot 20 jaar cel veroordeeld voor de liquidatie van Ossenaar Hans van Geenen, die -rijdend op de A73 bij Nijmegen- werd doorzeefd met een mitrailleur. Martien R. kreeg daarvoor 23 jaar cel, maar in hoger beroep werden beiden vrijgesproken.

Acht familieleden vast