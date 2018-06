Politie: geen sprake van misdrijf in Milheeze

Fietser (18) vecht voor zijn leven na dollemans­rit automobi­lis­te: 'Die jongen werd gewoon meege­sleurd'

6:44 ZALTBOMMEL – De 18-jarige fietser die dinsdag met hoge snelheid van achteren werd aangereden in Zaltbommel, ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. De jongen ligt op de intensive care en vecht voor zijn leven, zeggen bekenden van zijn familie. Over de toedracht van de aanrijding tast de politie nog in het duister, maar er is in elk geval geen sprake van rijden onder invloed.