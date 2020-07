Politie gaat uit van misdrijf bij explosie Eindhovense woning, tienerzoon zwaargewond

VideoEINDHOVEN - De politie gaat er vanuit dat de explosie vannacht in een woning in de Eindhovense Moreelselaan met opzet is veroorzaakt. Rechercheurs denken aan brandstichting en onderzoeken de tips van buren die een knal, glasgerinkel en een scooter hebben gehoord. De 16-jarige zoon des huizes raakte zwaargewond bij de explosie en de brand die daarop volgde.

Het glas van het woonkamerraam ligt dinsdagochtend aan de overkant van de straat bij de buren in de tuin. Vanaf de Moreelselaan - net buiten de Eindhovense stadsring in de buurt Burghplan - kijk je zo door de verwoeste woonkamer naar de achtertuin.

Ook het raam aan de achterzijde van de woning is totaal vernield. In de woonkamer hangen nog flarden van iets wat behang moet zijn geweest, daaronder zijn de stenen zichtbaar. De zwartgeblakerde gevel toont hoe fel de vlammen uit de woonkamer sloegen.

Op eigen kracht naar buiten

In die woestenij zat in de nacht van maandag op dinsdag de tienerzoon des huizes. Hij was volgens omwonenden in de woonkamer toen rond 03.00 uur de explosie klonk. Hij kon nog naar buiten komen en liep zelfs even terug de woning in, om zijn zus en moeder te halen. Volgens bekenden van de getroffen familie is hij daarna naar een Rotterdams ziekenhuis gebracht en is de jongen er slecht aan toe.

Het is een lief gezin van Turkse komaf, vertellen buren. Moeder woonde er met haar zoon. Een van de twee dochters logeerde er wel eens. Familie staat vroeg in de ochtend zwaar geëmotioneerd voor het huis. Ondertussen draait de geruchtenmachine in de buurt op volle toeren. Want wat is er geëxplodeerd? Een gaslek wordt in elk geval al snel uitgesloten.

‘Glasgerinkel en wegrijdende scooter vlak voor explosie’

Een buurvrouw werd wakker van glasgerinkel en hoorde een scooter wegrijden vlak voor de explosie. ,,Daarover heb ik bij de politie een verklaring afgelegd.” Dat zou wijzen op een aanslag.

De technische recherche deed al vroeg in de ochtend uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van de brand. Onder meer het verspreidingsgebied van het glas wordt in kaart gebracht - letterlijk - om te zien hoe hard de klap is geweest. Binnen in het zwaarbeschadigde pand wordt door rechercheurs alles minutieus bekeken. Ook is er een speurhond, om onderzoek te doen naar brandbare stoffen.

Volledig scherm Dinsdagmorgen is de grote schade aan de woning te zien. © Fotoburo Bert Jansen / Sem van Rijssel

Volledig scherm Dinsdagmorgen is de grote schade aan de woning te zien. © Fotoburo Bert Jansen / Sem van Rijssel

Volledig scherm Dinsdagmorgen is de grote schade aan de woning te zien. © Fotoburo Bert Jansen / Sem van Rijssel

Volledig scherm De ruiten waren uit de sponningen gesprongen door de explosie in de nacht van maandag op dinsdag in een woning aan de Moreelselaan in Eindhoven. © Bert Jansen