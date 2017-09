Politie druk met ontmantelen hennepkwekerij Aalburgse villa

Het hennepteam van de politie Zeeland-West-Brabant heeft vandaag een grote wietkwekerij in de Perzikstraat in Wijk en Aalburg ontmanteld. De politiemensen vielen vanmorgen vroeg het landhuis binnen.

Op dat moment waren er twee mensen in de woning aanwezig: de 49-jarige huurder van het landhuis en een 47-jarige man zonder vaste woonplaats. Zij zijn aangehouden en zitten voorlopig vast.

Volgens een politiewoordvoerder bestond de plantage uit 454 wietplanten. Deze werden gevonden in het deel van het landhuis waar een kantoor en zwembad zijn gevestigd. In de kelder van dit deel van het pand werd nog een kwekerij in aanbouw gevonden. Deze was nog niet klaar.

Stroomkabel

Het afsluiten van de stroomtoevoer naar de hennepplantage zorgde voor veel problemen. Zo zeer zelfs dat de politie besloot de hoofdstroomkabel buiten op het terrein op te graven om de stroom af te sluiten. ,,De manier waarop de stroom in dit pand is afgetapt, is complex. Het was geen kwestie van even ergens een hendel omzetten. Vanuit veiligheidsoogpunt is besloten de hoofdkabel uit te schakelen’’, zegt de politiewoordvoerder.

Daarna kon de kwekerij worden ontmanteld. Verder zijn politiemensen in de middag begonnen met het doorzoeken van het woongedeelte. Of dit nog wat heeft opgeleverd is nog niet bekend. Ook werden drie auto’s in beslag genomen die op het terrein van het landhuis stonden.

Het pand aan de Perzikstraat staat al geruime tijd te koop.

