Politie deelt naam en foto van ontsnapte TBS’er die ontucht pleegde met minderjarigen in Brabant

Buitenspelen Durfals en doeners kunnen zich uitleven bij Bizzy

6 oktober In het buitengebied van Rijsbergen ligt binnen- en buitenspeeltuin Bizzy. Waar ooit de koeien van Joke Jochems en haar man liepen en sliepen, is het nu heerlijk spelen. De oude koeienstal is een aantrekkelijke binnenspeeltuin geworden met de mooiste op maat gemaakte speel- en glijboom uit de omgeving. ,,We wilden per se een natuurthema”, zegt Jochems terwijl ze wijst op de grote speelboom. ,,Dit toestel is speciaal voor ons gemaakt. Uit de speelboom komen een drietal glijbanen, waarvan één hele grote en vooral steile glijbaan.