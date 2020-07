Politie deelt cruciaal detail in coldcase Manon Seijkens (8) in Helmond: hoop gevestigd op lange zwarte haar

HELMOND - In een poging de moordenaar van de Helmondse Manon Seijkens (8) alsnog te pakken, deelt de politie een aanwijzing die recent werd ontdekt. Een haar - mogelijk van de dader - die op het lichaam van het in 1995 gedode meisje werd gevonden, blijkt van Aziatische afkomst.

Een haar die de politie jarenlang geen stap verder bracht, zou nu zomaar eens tot een doorbraak kunnen leiden in het onderzoek naar de moord op de achtjarige Manon Seijkens in 1995. De haar, gevonden op het lichaam van het Helmondse meisje, is van Aziatische oorsprong. Dat ontdekten onderzoekers van het Nationaal Forensisch Instituut. Het coldcase-team van de politie Oost-Brabant deelt het detail in de hoop de oude kindermoord alsnog op te lossen.

Volledig scherm De plek waar Manon werd gevonden, vlakbij de kanaalomleiding in Helmond-Noord © Ton van de Meulenhof Het staat overigens niet vast dat de haar, donker en 27 centimeter lang, van de dader is. Die kan bijvoorbeeld ook van diens partner zijn of van iemand met wie Manon vlak voor haar verdwijning nog contact heeft gehad. ,,Maar dan zou het ons nog steeds een stap dichter bij het oplossen van de zaak brengen”, is coldcase-teamleider Jeroen Snellen overtuigd. De afgelopen periode werden verschillende mensen benaderd om haar af te staan. Het ging onder andere om ex-partners van eerdere verdachten. Tot nu toe werd er geen match gevonden. De dood van Manon Seijkens maakt onderdeel uit van een reeks van grofweg vijfentwintig schokkende kindermoorden in de jaren negentig. Waar de laatste jaren alsnog een doorbraak kwam in de coldcases van onder andere Marianne Vaatstra, Nicole van den Hurk en Nicky Verstappen is het in de zaak-Manon nog altijd een raadsel wie er achter de moord zit.

Vermoord en misbruikt

Manon verdween op donderdag 10 augustus 1995. Ze ging aan het eind van de middag nog even buiten spelen, maar kwam niet opdagen voor het avondeten. Buurtgenoten en opsporingsdiensten zochten wekenlang zonder resultaat in de directe omgeving. Een half jaar later werd haar lichaam gevonden in een bosje op een paar honderd meter van haar huis. Ze was vermoord en mogelijk misbruikt. Het coldcase-team gaat er vanuit dat het meisje al op de dag van haar verdwijning in dat bosje om het leven is gebracht en dus niet – zoals getuigen hebben verklaard – in de dagen erna nog door de wijk liep.

In de jaren negentig zaten er drie verdachten voor de moord vast, één van hen werd zelfs veroordeeld en later vrijgesproken. In geen van de drie ziet het coldcase-team de dader, benadrukt Snellen. ,,Het is iemand anders geweest. Vermoedelijk een pedoseksueel die de omgeving goed kende. Het zou ook zomaar kunnen dat diegene na de moord uit de wijk is verdwenen. We hopen dat, in combinatie met de informatie over de Aziatische haar, dit mensen wat zegt.”

Lees meer over de zaak in het dossier over Manon Seijkens. Ziet u een verband tussen de aanwijzingen, doen zij u aan iemand denken of heeft u een andere tip? Stuur dan een bericht naar coldcase.oostbrabant@politie.nl. Het Eindhovens Dagblad tippen? Dat kan door te mailen naar redactie@ed.nl.