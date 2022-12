Politie deelt bizarre beelden: man trapt en wurgt zomaar uitgaanspubliek

Camerabeelden zijn er genoeg van het zeer bijzondere gedrag van de man. Hij lijkt eerst continu passanten uit te lokken met karatetrappen in de lucht. Daarna wordt hij echt handtastelijk. Hij grijpt een man van achteren vast met een nekklem en trekt hem naar de grond. Dit doet hij later bij nog een man.

Vrouw gewond

Eén van zijn karatetrappen op deze avond is niet in het luchtledige. Hij raakt een vrouw in het gezicht. Zij stort in elkaar en houdt er verwondingen aan over. Tot slot gaat hij bovenop een fiets zitten van iemand die hier net mee gevallen is.