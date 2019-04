Politie controleert vanuit touringcar op smartphonegebruik achter het stuur

In Oost-Brabant wordt gestart met deze manier van controleren. Doordat de agenten hoog zitten, kunnen ze in auto’s kijken en ook vrachtwagenchauffeurs controleren. De bus wordt gevolgd door agenten in onopvallende auto’s. Betrappen de agenten in de bus chauffeurs met de smartphone, dan geven ze dit door aan hun collega's in de auto, die de chauffeurs staande gehouden en bekeuren.

Bewustwording

In andere delen van het land wordt al langer op deze manier gecontroleerd, met succes. Honderden overtreders werden zo op de bon geslingerd. Naast een bekeuring krijgt de bestuurder ook uitleg over het gevaar dat het gebruik van de smartphone achter het stuur met zich meebrengt.

De touringcar rijdt verspreid over de controleweken door heel Brabant en Zeeland.

Rij MONO

Waarom we deze controles houden is helder. We doen dit om de verkeersveiligheid te vergroten met als doel het aantal slachtoffers in het verkeer te verminderen. Het project sluit aan bij de landelijk verkeerscampagne tegen afleiding in het verkeer ‘Rij Mono’. Het doel van de MONO-campagne is om fietsers en automobilisten tijdens het rijden geen sociale media te laten gebruiken. Dit kan onder andere door een speciale app die voorkomt dat berichten binnenkomen tijdens het sturen. De campagne richt zich ook op hun sociale omgeving – de mensen die deze bestuurders een bericht sturen. Dit vanuit de gedachte: als je weet dat iemand onderweg is, stuur dan geen berichten. De boodschap van de campagne is: ‘Rij zonder afleiding. Rij MONO, ga ongestoord onderweg’.

