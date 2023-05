Politie achtervolgt gestolen auto over A2, verdachte scheurt met 165 over de vluchtstrook

Astense jeugd loopt massaal uit voor YouTuber Dylan Haegens maar voor Saar (4) werd het bijna te spannend

ASTEN - ,,Deze trui mag nooit meer in de was mama, die heeft Dylan aangeraakt,” zegt Pleun (11) terwijl ze trots wijst naar de plek waar de bekende YouTuber zijn hand legde tijdens het maken van een foto. Pleun was niet de enige die vol trots de Shoeby-winkel in Asten verliet na een foto met Haegens.