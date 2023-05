Politie achtervolgt gestolen auto over A2, verdachte scheurt met 165 km/u over vluchtstrook

Roep om hardere aanpak ‘verkeers­huf­ters’ in Tilburg, maar boa met lasergun op pad sturen kan niet

TILBURG - Moet Tilburg hardrijden en ander hufterig gedrag in het verkeer nog harder aanpakken? Aandacht voor het probleem is er wel degelijk, zegt burgemeester Weterings. Maar er is te weinig ‘handhavingscapaciteit’. Wel krijgt de stad een tweede mobiele flitspaal. En op termijn misschien meer.