Poes Eu na twaalf jaar terug voor d'r oude dag in Geldrop

VIDEOGELDROP - Ze wandelde als puber van huis weg in Eindhoven en kwam als bejaarde dame weer terug. Twaalf jaar was poes Eu zoek maar onlangs werd ze in Geldrop weer herenigd met haar baasjes Annemarie en Richard Cools.

‘We hebben je poes gevonden.’ Een voicemailbericht van de Stichting Straatkat zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij Annemarie. ,,Poes gevonden? Maar ik ben helemaal geen poes kwijt dacht ik. Even later kreeg ik een foto en toen pas zag ik dat het Eu was. Na twaalf jaar verwacht je niet dat je d'r ooit nog ziet maar ik ben er dolgelukkig mee. In juni wordt ze 17.”

Posters plakken

Richard en Annemarie liepen twaalf jaar geleden in Eindhoven de hele buurt af toen hun poes was weggelopen. ,,We hebben posters geplakt, de dierenbescherming gebeld en Eu aangemeld bij amivedi, een instantie voor vermiste huisdieren. In het begin hoop je nog dat ze terugkomt maar naarmate de tijd verstrijkt wordt die kans natuurlijk steeds kleiner. Dan hoop je maar dat ze ergens een nieuw thuis heeft gevonden.”

Waar Eu de afgelopen twaalf jaar geweest is? Richard en Annemarie hebben geen idee. ,,De laatste paar jaar heeft ze blijkbaar op industrieterrein De Spaarpot gezeten. Dat is hier hemelsbreed een paar honderd meter vandaan. Net als ons is ze dus van Eindhoven naar Geldrop verhuisd, heel bijzonder. We zijn er met hardlopen wel eens voorbij gekomen maar ja, dan ga je natuurlijk niet op zoek naar een poes die al jaren kwijt is.”

Spuitje

Dat Eu haar oude dag mag slijten bij haar vertrouwde baasjes, is volgens Annemarie te danken aan een doortastende dierenartsassistente. ,,Ze werd daar binnengebracht door iemand die een tijd voor d'r gezorgd heeft maar dat niet meer kon. Ze kwam eigenlijk om Eu een spuitje te laten geven maar daar was de assistente het niet mee eens. Zij heeft de Stichting Straatkat benaderd en via de chip van Eu zijn ze uiteindelijk bij ons uitgekomen.”

Volledig scherm Poes Eu in Geldrop © Richard Cools

Na het telefoontje van de stichting mochten Richard en Annemarie Eu de volgende dag komen ophalen bij het asiel. ,,Best spannend want je weet niet wat je na twaalf jaar aantreft”, vertelt Annemarie. ,,Maar toen ik haar riep tilde ze meteen haar koppie op.” ,,Eenmaal thuis hadden we meteen het gevoel de oude Eu weer terug te hebben”, vult Richard aan. ,,Net als vroeger ging ze met haar kont naar achteren in de kattenbak liggen. Met de staart naar buiten.”

Rustiger

Deze week verhuist Eu nog één keer. Richard en Annemarie zijn inmiddels geen stel meer en Annemarie woont tegenwoordig in Lierop. Samen met poes Tika die als opvolger van Eu bij het asiel werd opgehaald. ,,Ik hoop dat het goed gaat samen”. Richard maakt zich daar niet zo'n zorgen over. ,,In twaalf jaar tijd is Eu een stuk rustiger geworden. Vroeger sprong ze bank op en nu klimt ze erop. Een bejaarde dame die graag aangehaald wordt. Dat komt vast goed.”