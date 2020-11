Poederbrief bezorgd bij DPG Media in Best

BEST - Het klantcontactcentrum van DPG Media aan de Tormentil in Best heeft dinsdagochtend een poederbrief ontvangen. De politie werd ingeschakeld om eventueel gevaar te onderzoeken. BN DeStem is onderdeel van DPG Media.

De brief was gericht aan het klantcontactcentrum van DPG Media, dat zich in hetzelfde pand bevindt als de drukkerij. Er is ook een brief bezorgd bij het INIT pand in Amsterdam van DPG.

Specialisten kwamen ter plaatse om de brief te bemonsteren en het poeder te achterhalen. Rond 10.45 uur gaf de politie uitsluitsel over de substantie. De brief bleek een stof te bevatten die bij de aangetroffen hoeveelheid niet schadelijk is voor de mens. Welke stof dit precies is, is nog onduidelijk.

Wie de afzender van de brief is, is onbekend. De politie doet onderzoek om de afzender te achterhalen.

