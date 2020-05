Podcast | Zo beleefde de gewone Brabander de bevrijding van de Duitsers

Beluister de podcast hierboven, of zoek in je favoriete podcastprogramma op Dagboek van de bevrijding van Eindhoven. Abonneren kan onder meer via Spotify en Apple Podcast .

Samen met zijn vrouw Tine en hun dochtertjes Emmy (6) en Irene (3) zijn ze na vier lange oorlogsjaren in gespannen afwachting van de geallieerden. Bouma, natuurkundig onderzoeker bij Philips, is bedlegerig door multiple sclerose, en aan zijn huis aan het Eindhovense Franklinplein gekluisterd.

Dagboek

De brief die Bouma is begonnen op de dag dat Operatie Market Garden van start ging, kan door de felle gevechten in Eindhoven en omgeving niet worden verstuurd. Bouma besluit er een soort dagboek van te maken: ‘Daar ik overtuigd ben, dat deze brief onder de gegeven omstandigheden zijn bestemming niet zal bereiken, bewaar ik hem voor jullie, en zal er van tijd tot tijd nog wat bijschrijven...’