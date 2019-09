Podcast | Operatie Market Garden door de ogen van een Eindhovenaar

Zo begint de brief die Piet Bouma (dan 36 jaar) begint aan zijn moeder en zijn twee zussen in Hilversum. Samen met zijn vrouw Tine en hun dochtertjes Emmy (6) en Irene (3) zijn ze na vier lange oorlogsjaren in gespannen afwachting van de geallieerden. Bouma, natuurkundig onderzoeker bij Philips, is bedlegerig door multiple sclerose, en aan zijn huis aan het Eindhovense Franklinplein gekluisterd.

Quote Daar ik overtuigd ben, dat deze brief onder de gegeven omstandig­he­den zijn bestemming niet zal bereiken, bewaar ik hem voor jullie. Piet Bouma

Dagboek

De brief die Bouma is begonnen op de dag dat Operatie Market Garden (zie kader onderaan) van start ging, kan door de felle gevechten in Eindhoven en omgeving niet worden verstuurd. Bouma besluit er een soort dagboek van te maken: ‘Daar ik overtuigd ben, dat deze brief onder de gegeven omstandigheden zijn bestemming niet zal bereiken, bewaar ik hem voor jullie, en zal er van tijd tot tijd nog wat bijschrijven...’

Tommies

De dagen na 17 september wordt er hevig gevochten in Eindhoven en omstreken. Bouma ziet de oorlog soms letterlijk aan zijn ogen voorbijtrekken. Zijn ziekte heeft weliswaar zijn lichaam aangetast, maar zijn geest is nog scherp en hij schrijft over de gebeurtenissen in Eindhoven, zoals de komst van de ‘Tommies’, de zoektocht naar eten en het gebrek aan elektriciteit.

Deze podcast kwam tot stand dankzij Petra van den Berge, kleindochter van Piet Bouma, die de brief en enkele foto’s heeft overgedragen aan het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

Piet Bouma overleed in 1947. Hij woonde tot zijn dood in Eindhoven.

Volledig scherm Franklinplein 1, Eindhoven anno 2019 (augustus) © Willem Brouwer Volledig scherm Piet Bouma voor zijn woning aan Franklinplein 1 in Eindhoven. © Archief familie

Volledig scherm De brief die Piet Bouma schreef aan zijn moeder en twee zussen in Hilversum. Zijn handschrift was door zijn ziekte MS niet meer goed, daarom typte hij zijn brief. © Archief familie