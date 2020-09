Plofkraak op pinautomaat in Kaatsheuvel, ruiten naastgelegen panden gesneuveld

VIDEOKAATSHEUVEL - Op een pinautomaat van de Rabobank aan het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel is donderdagochtend rond 03.45 uur een plofkraak gepleegd. Een deel van het plein werd afgezet en het bovengelegen appartementencomplex werd ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is aanwezig om onderzoek te doen.

Buurtbewoners hoorden drie of vier flinke knallen. Na de eerste ontploffing zouden de drie daders flink hebben gejoeld. Het drietal vluchtte na de kraak per scooter in nog onbekende richting. Of zij daadwerkelijk iets hebben buitgemaakt, is niet bekend.

De woningen boven de geldautomaat werden uit voorzorg ontruimd. De bewoners werden tijdelijk in het nabijgelegen gemeentehuis opgevangen. De EOD is ter plaatse voor verder onderzoek. Daarnaast is ook de brandweer en politie aanwezig.

Naastgelegen panden

Door de enorme klap die de plofkraak veroorzaakte, zijn ook verschillende naastgelegen panden beschadigd. Zo zijn er onder andere diverse ruiten gesneuveld. Het is niet de eerste keer dat de Rabobank in Kaatsheuvel doelwit is van een plofkraak. In maart dit jaar was een afstortkluis het doelwit.

