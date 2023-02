Ploegersland is het nog niet verleerd: Liempde zet in op jeugd

LIEMPDE - De jeugd is opvallend aanwezig in de optocht in Ploegersland (Liempde). Kinderen van basisschool De Oversteek doen na de jeugdoptocht ook mee met de grote optocht. En middelbare scholieren zijn er eveneens, zoals de CV Moatjes.

Hun getraliede boevenwagen wordt voortgetrokken door een grote ‘polisie’auto. ‘Jaren ging het verkeerd, maar we zên ’t niet verleerd’, waarmee wordt ingespeeld op het thema: ‘Liemt, we zên ut nie verleerd’. Een van de boeven is Niek Schelle. ,,We doen voor het tweede jaar mee met een wagen.” Erg duur? ,,Nee, we hebben veel sponsors.”

Een andere wagen – in totaal doen er 6 wagens mee en 16 loopgroepen – is van CV De Vivantjes. ,,Onze wagen is veel kleiner dan andere jaren”, legt Thijs Bressers uit. ,,En we zijn met minder deelnemers: er zijn veel jonge ouders met kleine kinderen die nu niet meedoen. Bovendien is er wel iets veranderd door corona. Ik hoop dat iedereen weer meer energie en tijd krijgt en dat het weer als vanouds wordt. Maar voor nu zijn we vooral blij dat we weer carnaval kunnen vieren.”

Opvallend is de mobiele expositieruimte vol lp’s en cd’s van de vriendengroep ‘Wijn kan ook in een Fristi-pak’. Allen deelnemers in zwart leer gehuld. ,,We hebben het ‘leer’ uit het thema ‘We zên ut nie verleerd’ gehaald”, legt Annet van der Velde uit. ,,Onze groep is wel hetzelfde gebleven qua grootte.” Medeorganisator Bram Vos kijkt toe. ,,Er zijn wat minder deelnemers. Daarom hebben we ook extra ingezet op deelname van de jeugd.”

CV De Boerkes steken de agrarische sector een hart onder de riem.

Liempdse praalwagen onderweg naar de optocht.