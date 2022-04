Plezierbootje vaart op vrachtschip op de Maas: ‘Twee personen uit water gehaald’

Festivalkaart Het kan weer! Op deze Brabantse festivals kun jij tijdens konings­nacht en -dag uit je dak gaan

We genieten alweer een tijdje van de vrijheid om te gaan stappen, festivals te bezoeken (Paaspop was een groot succes) of gewoon een avond in de kroeg te zitten. Maar een écht goed Koningsdag-feestje? Dat is inmiddels weer even geleden. Komende woensdag kan het weer.

21 april