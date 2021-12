Pleun (26) werkt thuis bij opa (95) in Veghel, met een borrel stipt om vijf uur

videoVEGHEL - De 26-jarige Pleun van den Biggelaar uit Den Bosch ontving tijdens het thuiswerken een telefoontje van haar opa. Gewoon, om te vragen hoe het ging. ,,Goed”, zei ze. ,,Maar ik voel me soms wel een beetje alleen.” Direct kreeg ze spijt van haar uitspraak, opa Rinus van den Biggelaar (95) is sinds de dood van zijn vrouw immers elke dag alleen. Het bracht haar wel op een idee: thuiswerken bij opa.

Het was een verrassing. Een dag na haar opa’s telefoontje belde Pleun van den Biggelaar op een dinsdag bij hem aan. Verrast vroeg hij of ze niet moest werken. ,,Jawel, ik kom hier werken”, antwoordde Pleun. ,,Maar ik heb helemaal geen klusjes voor je”, zei opa. Pleun lacht als ze eraan terugdenkt. Haar werkspullen zaten in haar rugzak: een laptop, een notitieboekje, schrijfwaar. Genoeg om bij opa ‘thuis’ te werken.

Zes jaar geleden overleed de vrouw van opa Rinus, de oma van Pleun. Sindsdien verblijft hij in zijn eentje in zijn woning in Veghel. Twee keer per dag komt de thuiszorg, maar verder komt er niet zoveel bezoek.

,,Hij zit daar ook maar elke dag te koekeloeren”, zegt Pleun. Ze werkt op de marketingafdeling van Toppy, een webwinkel voor tuin en outdoor-producten. Sinds de aangescherpte coronamaatregelen een maand geleden, is ook daar de regel: werk thuis, tenzij je niet anders kan. En dat kan soms erg stil zijn.

Koffie en klassieke muziek

Pleun mist het rumoer van een kantoortuin. ,,Geluidjes om mij heen, een prikkel, wat lachen. Ik vind het thuis gewoon echt heel erg saai”, zegt ze. ,,Het thuiswerken is op en af, bij ons volgen ze wat op dat moment het advies is. We mogen wel naar kantoor, want ze willen wel dat je je mentaal goed voelt, maar dat kan niet alle dagen.” Dus zat ze weer thuis toen opa haar belde om te vragen hoe het ging.

,,Goed, maar ik voel me soms wel een beetje alleen”, hoorde ze zichzelf zeggen. Opeens schoot het haar te binnen dat opa elke dag alleen zit, maar niet voor lang meer. Vanaf nu zou ze een keer per week bij opa gaan werken.

Hoe dat eruit ziet? Opa Rinus zorgt voor koffie en heeft klassieke muziek opstaan, wat Pleun helpt om te concentreren. Zij werkt aan zijn bureau en hij doet zijn eigen ding. Het is gezellig, maar er moet wel wat gedaan worden. ,,Hij heeft eigenlijk geen idee van wat ik aan het doen ben", zegt Pleun. ,,Het is niet dat je constant hoeft te praten, maar gewoon dat er iemand is. Hij zit daar gewoon. Het is zo iets simpels. Ik snap niet dat ik er nu pas aan denk. ”

Quote Siri, bel Pleun Volgens Pleun houdt opa ook wel van een borreltje, en die neemt hij elke dag stipt om 17.00 uur. Ook wanneer Pleun komt werken, wordt niet van dat ritueel afgeweken. Pleun: ,,Om vijf uur zat hij klaar met een borreltje en riep hij mij: Pleun kom, tijd voor een dinsdagmiddagborrel!’”

Opa vindt het prettig wonen in zijn appartementje, maar het wordt wel steeds moeilijker. De afgelopen jaren ging zijn zicht steeds meer achteruit. Daarom durft hij niet meer zo vaak naar buiten. Zijn wereld is een stuk kleiner geworden. Ook vrienden opbellen werd steeds moeilijker omdat opa de toetsen niet goed meer kan zien.

Pleun en haar familie hebben daar inmiddels een oplossing voor gevonden. Ze hebben de stem van Siri, de digitale assistent op een smartphone, ingesteld op opa’s stem. ,,Nu hoeft hij alleen maar ‘Siri, bel Pleun’”, te zeggen, vertelt ze. De technologie is handig, maar volgens Pleun mocht het niet baten. ,,Als je mensen nog maar weinig belt, zullen zij jou ook niet meer bellen.”

Hartverscheurend

De afgelopen twee jaar waren niet makkelijk. In het begin van de pandemie hielden ze zich strikt aan de maatregelen en gingen ze niet bij opa op bezoek om te voorkomen dat hij ziek zou worden. Daardoor zat opa lang alleen. Pleun en de familie bedachten creatieve ideeën om toch nog dichtbij te kunnen zijn.

,,Toen hebben we onder aan zijn balkon gezongen", vertelt Pleun. ,,Daar hebben we wel een spektakel van gemaakt. Wij hebben een zangeres ingehuurd met een muziekinstallatie. Hij vond het het heel mooi, maar begon ook te huilen en daarna begonnen mijn zus en ik ook te huilen.” De familie heeft ook een tijdje voor het raam gestaan bij opa. ,,Maar daar zijn we snel mee opgehouden. Het was hartverscheurend, want opa begreep niet waarom het zo moest.” Ze besloten liever zo nu en dan bij opa op de koffie te gaan dan die ‘dramatische balkonscène’.

Ook nu spelen de covidmaatregelen in het achterhoofd, maar ze maken zich iets minder zorgen nu opa gevaccineerd is. Pleun: ,,Hij zei ook: ‘ik ben liever dood dan dat ik jullie niet meer kan zien’”.

Komt voor elkaar

