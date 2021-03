Pleidooi: beter niet iedereen vaccineren, het coronavirus verdwijnt namelijk toch niet

TikTok Center Parcs gaat viral, ‘onderhoud stopt nooit’

23 maart WESTERHOVEN - Van een droge glijbaan afglijden, voor je uit staren in een leeg bubbelbad en rustig wegdrijven op het water. Door de lange lockdown lijkt het of de zwembadmedewerkers van Center Parcs de Kempervennen zich stierlijk vervelen. Dat is althans de strekking van een TikTok-filmpje dat al twee dagen viral gaat. Maar schijn bedriegt, de hulpkrachten hebben ondanks een bezetting van 40 procent genoeg werk te doen. ,,De video is een kleine parodie; ze missen de gasten.”