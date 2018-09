Pleegouders: ‘Ontvoering van baby Hannah had voorkomen kunnen worden’

De afgelopen maanden dienden de pleegouders klachten in bij de pleegzorgorganisatie, bij Jeugdbescherming Brabant en bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Tegen de gezinsvoogd deden ze aangifte van smaad en laster. Ze beschuldigen de instanties van onvolledig informeren, nalatigheid in de communicatie en het in gevaar brengen van Hannah en hun eigen gezin.

Meerdere waarschuwingen

Volgens het Eerselse paar is het aan de nalatigheid van de verantwoordelijke instanties te wijten dat het zes maanden oude meisje op 26 februari werd ontvoerd op de parkeerplaats van de Lidl in Eersel. Ondanks meerdere waarschuwingen ondernam zorginstantie Combinatie Jeugdzorg geen actie. Net zo min als Jeugdbescherming Brabant, die de gezinsvoogd leverde die toezicht moest houden op het welzijn van Hannah.

Vrijdag begint in de rechtbank van Den Bosch de rechtszaak tegen de biologische ouders van Hannah. Zij staan terecht voor de ontvoering van hun dochter toen ze zes weken oud was. Met ernstige verwondingen kwam de baby in het ziekenhuis terecht, waarna ze per direct uit huis werd geplaatst. In eerste instantie bij een tante van het meisje. Maar omdat Hannah’s vader dreigde met ontvoering, werd zij doorgeplaatst naar het Eerselse gezin.

Geheim

Vanwege de dreiging was het een geheime plaatsing, een zware maatregel die slechts een enkele keer wordt toegepast. Het adres van het nieuwe pleeggezin zou alleen bekend zijn bij de instanties en bij oom en tante, maar al snel bleken de biologische ouders ook te weten waar hun dochtertje woonde.

,,Wij hebben zowel pleegzorg als de voogd keer op keer gewaarschuwd dat dit kon gebeuren. Maar we kregen nóóit een reactie’’, aldus de pleegouders. Daags na de ontvoering zei een woordvoerster van de pleegzorginstantie dat ze de ontvoering niet zagen aankomen, dat ze anders wel maatregelen hadden getroffen. Het was voor hen een ‘raadsel’ hoe de ouders achter het adres van de pleegouders waren gekomen. Keiharde leugens, zeggen de pleegouders nu.

