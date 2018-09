Pleegmoeders baby Hannah: 'Instellingen moeten beter luisteren naar ouders'

In Geertrui­den­berg staan de minste nieuwbouw­wo­nin­gen van Brabant, ook in Roosendaal wordt weinig gebouwd

12 september In de afgelopen tweeënhalf jaar zijn er nergens in Brabant zo weinig nieuwe woningen gebouwd als in Geertruidenberg. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanaf 2015 tot halverwege 2018 kwamen er daar slechts 48 nieuwbouwwoningen bij. In verhouding: dat is 2,5% van de nieuwe woningen in Breda.