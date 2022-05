Plaspauze? Niet voor buschauffeurs. ‘Daarom rijdt er zaterdag helemaal niks meer in Tilburg’

Niet wonen aan de Costa del Sol, maar gewoon in Brabant: deze parels bij het water staan te koop

Een huisje aan de Spaanse Costa del Sol, de Italiaanse Bloemenrivièra of aan de Franse Cote d‘Azur. Wie wil dat nu niet? Maar ook in het eigen knusse, gezellige en mooie Noord-Brabant is wonen aan of zelfs op het water een goede optie. Misschien iets meer regen, misschien iets minder vakantiegevoel, maar genieten kan er ook. Welke ‘waterpareltjes’ in de provincie staan er te koop?

10 mei