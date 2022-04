Plan voor een randweg in Boxmeer ligt weer op tafel

video De lijntjes, of voor kenners, de ploegsne­den. Daar gaat het om. Zijn ze even lang?

SAMBEEK - De lijntjes, of voor kenners, de ploegsneden. Daar gaat het om. Zijn ze even lang? Zijn ze even hoog? Zijn ze mooi recht? Zestig deelnemers waren er zondag bij de Landelijke Ploegwedstrijd van de Sambeekse Motoren en Tractoren vereniging.

11 april