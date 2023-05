Plan voor drie woningen in Nistelrode strandt bij rechter na fout gemeente

Update Motorrij­der zwaarge­wond door ongeluk na verkeersru­zie op A2 bij Best, politie zoekt BMW-bestuurder

BEST – Een motorrijder is vrijdagochtend zwaargewond geraakt aan zijn been, toen hij op de achterkant van een auto voor hem botste. De mogelijke aanleiding van het zware ongeval op de A2 bij Best: een verkeersruzie tussen twee automobilisten.