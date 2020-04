Pissebedden eten, gin tonic drinken of injecties, wat helpt nou echt tegen hooikoorts?

Het is altijd een dubbel gevoel voor hooikoortspatiënten. Is het eindelijk lekker weer buiten, beginnen die ogen weer te jeuken, loopt de neus vol en volgen er niesbuien. Ontzettend irritant. De middeltjes bij de drogist kunnen helpen, maar er gaan meer adviezen rond. Vooral op het internet. Wat helpt nou echt?

Met maar liefst vier miljoen patiënten is hooikoorts inmiddels een volksziekte in Nederland. Vooral Brabanders hebben het zwaar te verduren, want de provincie is een gebied waar waar veel berkenbomen groeien op zandgronden.

De els heeft de afgelopen weken gebloeid en nu is het de beurt aan de es, taxus, wilg en berk. Die laatste zorgt voor het meeste ongemak. Zeker nu ook het coronavirus rondwaart. Al zijn voor de meeste hooikoortspatiënten de klachten wel te onderscheiden.

Om de zin van de onzin te scheiden hebben we de meest voorkomende tips op een rijtje gezet.

Binnenblijven

Niet leuk om te horen, maar wel effectief: binnenblijven. Voor veel mensen is dit de beste oplossing om de pollen buiten de deur te houden. Moet je uiteraard niet alles wagenwijd open laten staan. En aangezien zoveel mogelijk thuisblijven ook helpt in de strijd tegen corona, zijn het meteen twee vliegen in één klap.

Neusspray, oogdruppels en pilletjes

Mocht je toch naar buiten willen dan heb je verschillende neussprays, oogdruppels en pilletjes die makkelijk bij de drogist verkrijgbaar zijn. Ze zorgen er niet voor dat de hooikoorts helemaal verdwijnt, maar verlichten wel de klachten.

Vaseline en zonnebril

Andere huis-tuin-keukenmiddelen die altijd van pas kunnen komen zijn een pot vaseline en een zonnebril. De vaseline kan je rond de neus smeren zodat pollen worden tegengehouden. De zonnebril voorkomt dat ze in je ogen terechtkomen.

Injecties

Wie voorgoed van hooikoorts af wil, moet er veel voor over hebben, zegt hooikoortsepxert en bioloog Maurice Martens: ,,Er is een behandeling, genaamd immunotherapie. Hierbij wordt het eiwit in gras- en boompollen in je bloed geïnjecteerd. Door het lichaam langzaam aan dit stofje te laten wennen, wordt een tolerantie opgebouwd.” Maar de bioloog is kritisch: ,,De therapie is erg ingrijpend, duurt jaren en werkt slechts bij 50 procent van de patiënten. Het is echt een paardenmiddel.”

Voedsel

In veel gevallen kan ook een verandering in je voedingspatroon helpen. Het werkt voor iedereen anders, maar volgens gezondheidsconsulente Martine Prenen kan je je immuunsysteem een handje helpen door ananas, tonijn, kurkuma, ajuin en zuurkool te eten. Niet alles door elkaar natuurlijk. Suiker, witmeelproducten, alcohol, koffie, azijn, cacao, charcuterie, sterke kazen, conserven, ingemaakte voeding, slechte vetten en koemelkproducten (behalve zure zuivel) kan je volgens haar beter vermijden.

Medical taping

Sommige mensen zweren hierbij, maar wetenschappelijk bewijs is er nog niet voor geleverd: medical taping. Daarbij laat je tape op je rug aanbrengen dat je huid op spanning zet. Zo zouden onder meer afvalstoffen sneller worden afgevoerd. Internist allergoloog Hanneke Oude Elberink van het Universitair Medisch Centrum Groningen zegt hierover: ,,Ik hoor van patiënten ook enthousiaste verhalen over medical taping, maar er is geen enkel bewijs dat het werkt. Wel is in het algemeen bekend dat placebo-effecten bij chronische aandoeningen groot zijn. Ondanks het feit dat je zelfs met nepmedicatie kan verbeteren, heb je duidelijk meer baat bij echte medicatie.’’

Pissebedden

Volledig scherm © Thinkstock Elke dag een pissebed eten. Het is misschien niet zo smakelijk, maar het zou wel helpen tegen hooikoortsklachten. Dat gerucht ging zo'n vijf jaar geleden opeens rond en zie je af en toe nog wel eens opduiken. Vooral op dubieuze blogs en sites. Gooi het dagelijks in een glas water of bij je smoothie en weg zijn je klachten. Helaas, ook dit moeten we ontkrachten.



Bioloog en hooikoortsdeskundige Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit zet hier vraagtekens bij. ,,Eerlijk gezegd ben ik het wetenschappelijk bewijs hiervoor nog niet tegen gekomen.’' Hij adviseert mensen hun klachten op andere manieren te bestrijden, bijvoorbeeld door op juiste tijden medicijnen te nemen of een pollenhor voor hun raam te monteren.

