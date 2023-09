Pim Verschoor is 50 jaar dominee en komt ook tijdens zijn jubileummis met wijze levenslessen

interview Peter schaamt zich totáál niet voor zijn laaggelet­terd­heid: ‘Ik ben graag met teksten bezig’

HOOGE ZWALUWE - Je pincode niet kunnen onthouden of letters die voor je ogen dansen wanneer je een brief opent of de krant leest. Net als bijna 2,5 miljoen Nederlanders is Peter Geluk (63) uit Hooge Zwaluwe laaggeletterd. Als ambassadeur voor de gemeente Drimmelen helpt hij teksten te versimpelen én wil hij het taboe doorbreken.