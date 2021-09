Pils leren drinken en de bink van kamer 23

25 jaar na de dienstplichtOp onze oproep aan lezers om verhalen en ervaringen te delen uit de diensttijd is massaal gereageerd. Verhalen van plezier en verdriet, van frustratie en kameraadschap. Verhalen in tekst en beeld.

Hieronder de laatste serie verhalen die we van lezers ontvingen naar aanleiding van onze oproep.

11 september en de Parachute in Manhattan

Pal tegenover het sportcomplex aan de Gasthuisvelden alwaar ik mijn medische keuring doorliep kon ik mijn militaire dienstplicht vervullen op de Seeligkazerne waar de HOOS was gevestigd (Hogere Onder-Officiersschool). Inmiddels had ik mijn opleiding gehad bij de Isabella kazerne te Vught.

Volledig scherm Parachute in Manhattan. © Paul Hermans Als bouwkundige werd ik niet bij de genie, maar de verbindingstroepen ingedeeld. Vreemd want met dat onderdeel had ik weinig affiniteit. Ik had een verzoek bij de commandant van de Isabella almede bij de overste van de Seelig ingediend om net als mijn oudere broer voor mij uitgezonden te willen worden naar Libanon of anders naar de Sinaï.



De VN-vredesmacht van UNIFIL had geen genietroepen nodig, dus werd de bede afgewezen. Wel goed achteraf want met zo’n blauwe helm ben je een lopende schietschijf.



Het werd dus de kazerne in Breda waar mij op de begane grond van het Arsenaal een grote eigen kamer met een A0-tekentafel werd toegewezen, want ik was officieel soldaat-tekenaar.



Voor opleidingsdoeleinden moest ik overheadsheets tekenen voor de hogere militairen die deze dan als leermiddel inzetten. Daar heb ik, in mijn vrije tijd, de pentekening ‘Parachute in Manhattan’ gemaakt. Er was veel aanloop van allerlei uiteenlopende rangen en ook de overste, de luitenant-kolonel kwam geregeld kijken naar mijn vorderingen.

Quote Men vond het riskant om zo dicht langs wolkenkrab­bers te vliegen. Zo’n onschuldi­ge prent, de toekomst zou anders uitwijzen met de aanslag van 9-11 op de Twin Towers

Men vond het wel riskant om met een vliegtuig zo dicht langs wolkenkrabbers te vliegen. Zo’n onschuldige prent, de toekomst zou anders uitwijzen met de aanslag van 9-11 op de Twin Towers. De wereld is na deze terreurdaad, vandaag precies 20 jaar geleden, nooit meer hetzelfde geworden.

Er gaan al lang stemmen op voor het herinvoeren van de dienstplicht wat ik in deze veranderde samenleving van sterk verslechterde normen en waarden een goed idee zou vinden.

- Paul Hermans (Breda)

Volledig scherm René van Belzen (in witte koksjas links) op de KMA tijdens militaire dienst in 1966. © Privéfoto

De bink van kamer 23

Begin 1965, als oudste knul en verlegen snotaap van 18 jaar uit een gereformeerd gezin ga naar de keuring in Breda. Oordeel: ongeschikt om kogels af te vuren vanwege slechte ogen. Ik kan kiezen tussen medische dienst (hospik) of de intendance (kok/mesbediende). Ik kies voor het laatste.

Na een opleiding in Ossendrecht mag ik een opleiding volgen aan de militaire kokschool in de ‘Mospoort’ Kazerne in Leiden. Marcheren met zware bepakking, een schuttersputje graven en slapen in een ijskoud bos zitten erop. Op de stormbaan banjeren en drie ‘sporen’ nalaten is verleden tijd.

“Geeef ait!!” van sergeant-majoor Koppelmans doet niet langer pijn aan de oren.

Op het station van Bergen op Zoom worden we ingeladen als ‘vee’. Oude wagons met houten banken. Op naar de Randstad.

Volledig scherm Dienstplichtigen toepen in het huis van Brecht (1966), met René van Belzen links voor, met bril en sigaret. © Privéfoto

Bij het verzamelen op de binnenplaats van de Doelenkazerne zie ik het al. Geen volk wat ik gewend ben. Niet vies van vulgair en grof taalgebruik. We verzamelen in een grote slaapzaal. Een uit de kluiten gewassen Surinamer is meteen kameroudste. Hij heeft een grote waffel en is intimiderend. Met gemak tilt hij een vuilnisemmer boven zijn hoofd.

‘s Nachts is het meteen hommeles. Afknijpen, kleineren en pesten. Ik hou mij wijselijk ziek en ontloop ontgroening. Een uur later vliegt de vuilnisbak door een raam en belandt op de binnenplaats. De officier van parket grijpt in.

Quote Het Huis van Brecht is mijn onderkomen met een kantine waar ik leer biljarten en pils drinken

De Surinamer wordt ingerekend en krijgt 2 maanden celstraf in Nieuwersluis. En, korte tijd later veroordeeld tot S5.

Na 3 maanden kokschool word ik overgeplaatst naar de KMA in Breda. Het Huis van Brecht is mijn onderkomen met een kantine waar ik leer biljarten en pils drinken. Stiegelis, een schoffie uit Schiedam, misdraagt zich door de kranen in de douche open te draaien. De eerste verdieping staat blank midden in de nacht: 10 dagen cel!

De later bekend geworden tennisser Tom Okker wordt mijn kamergenoot. Ik speel tafelvoetbal met hem en maak kennis met jonkers en het Assaultfeest. Door mijn gitaarspel in de kantine word ik de bink van kamer 23. In 1967 lever ik mijn plunjezak in.

- René van Belzen

Met een Cadillac naar de kazerne

Terug naar 1977. Omdat ik eerst m’n beroepsopleiding mocht afmaken (onderwijzersopleiding de Vossenberg/Oudenbosch) hoefde ik pas als 22-jarige in dienst. Eerst de keuring in de Chassékazerne te Breda. Leeftijdgenoot Chrisje Matthijssen uit Wouw kwam met ’n blinkende Amerikaanse Cadillac het terrein op.

Ik vroeg ‘m wat híj kwam doen. Zijn antwoord: ‘Ik kom m’n eigen laten afkeuren’. Hoe ie ‘t versierde is nog steeds ’n raadsel, maar de aftocht in z’n dikke Amerikaan was even triomfantelijk als z’n opkomst.

Zelf koos ik ervoor om de levenservaring onder de wapenen wél mee te nemen. Met de overtuiging dat mijn pacifisme alleen maar zou toenemen ná het daadwerkelijk bedienen van wapentuig.

Volledig scherm Jan van Oers. © Privéfoto Lichting 77-5 (begin september): eerste oproep op de Isabella-kazerne in den Bosch voor de opleiding bij het dienstvak Intendance: het onderdeel ‘sjouwers’ bij Defensie. Niet sensationeel, maar toch mét de eerste mooie ervaring: het ontvangen van de eerste soldij, dankzij militaire vakbond VVDM toen nét niveau minimumloon!



Halverwege de opleiding ’n verrassende wending: elk dienstvak had nog ’n eigen muziekkorps. De sergeant der Eerste Klasse Jan Vlijm, tamboer-maître van het Tamboerkorps der Intendance, kwam met een batterij muziekinstrumenten vanuit standplaats Oranje Nassaukazerne te Amsterdam naar Den Bosch om muzikanten te rekruteren.



Kandidaten mochten hun kunsten vertonen. Door ooit bij de Wouwse drumband Di Woude op ’n blauwe maandag te leren trommelen, slaagde ik voor de auditie: op naar Amsterdam als tamboer op de dieptrom. Het Werd een frivole tijd ná de ontgroening: een ‘wasbak speciaal’ na een optreden op de vliegbasis Leeuwarden.

En Mooie melange van ruige jongens uit de Haagse Schilderswijk tot upperclass-violisten met Conservatorium, met als bindmiddel muziek. Levenservaring ten top en militair zijn met een knipoog. Vrije kamerinrichting, ’s morgens repeteren, ’s middags met een bus het land in voor een optreden en ’s avonds op stap in Amsterdam.

Af en toe werd de militaire paraatheid geoefend, maar dat was ’n farce: met een karabijn naar de schietbaan in Loosduinen was vooral een uitje…schieten op elkaars helm. Één keer was het heftig. Op de Veluwe moesten we met een raketwerper een gepantserde tank doorboren: vanaf toen was ik écht pacifist. Wat fabriceren mensen toch afgrijselijk tuig om elkaar af te maken.

Dan liever de muziek, met optredens in militair verband (hoogtepunt Taptoe Breda 1979), maar ook voor ‘burgerdoelen’: met de beroemde Josti-band in thuishaven Zwammerdam, voor de Heinekenbrouwerij in Amsterdam, alsmede bij de Sinterklaasintocht in de hoofdstad.

Na de verplichte 14 maanden was de eigenlijke afzwaaidatum, maar met de kans om opgeroepen te worden voor herhalingsoefeningen. Echter, door 10 maanden langer te blijven verviel daarná die verplichting om paraat te blijven. Met alle plezier gedaan!

- Jan van Oers (Wouw)

Volledig scherm Aankomst van dienstplichtigen op Station Bergen op Zoom. De rekruten begeven zich naar bussen die hen naar de Legerplaats Ossendrecht zal vervoeren (augustus 1964). © Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Ik zag dat niet zitten

In 1971 moest ik opkomen, maar heb oeite gedaan om afgekeurd te worden. Ik zag dienst niet zitten, maar het is niet gelukt. Vervelende - en veel leuke dingen meegemaakt. Toe ik daarna terug kwam bij mijn oude werkgever, Automobiel fabriek Born(L), ben ik gaan nadenken over de verschillen.

Ik heb vervolgens gesolliciteerd bij politie en Defensie. Nog eens 6 jaar bij Koninklijke Landmacht gediend als rij - en onderhoudsinstructeur. Jammer dat ik door mijn leeftijd geen beroepsmilitair meer kon worden.

Ik woon nu op het Cort Heyligerskazerne-terrein in Bergen op Zoom.

- Peter Oudmaijer (Bergen op Zoom)

Snel weer invoeren

Heel snel weer invoeren! Zowel voor mannen als voor vrouwen! Enige tijd geleden werd in BNDeStem vermeld dat een Nederlander NOOIT heeft geleerd zich te gedragen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Uiteraard is er ook een kleine groep mensen die zich wel weten te gedragen. Dat zijn enkele uitzonderingen. “Die hangen we apart”, zou mijn vader zeggen!

Ik heb gediend bij de Koninklijke Marine. Van 20 november 1970 tot 1 februari 1974. In Hilversum, Amsterdam en Den Helder vertoeft. Wij hadden een kapitein van de Mariniers die ons heropvoedde. Als je hem zag trok je al wit weg. Veel ontzag gehad voor deze man. Kende enkel maar wit/zwart, aan/uit, etc.. GEEN grijs gebied. Nu is heel Nederland één groot grijs gebied! Aan de vouwen in zijn broek zou je je vingers snijden. Verders, GEEN flauwekul. Enfin, zuinig met water, alleen de lippen! Dat was op de onderzeeboot (HM Zwaardvis) waar ik op heb gevaren. Water is goud!

Allee, nu worden alle meiskes en mannekes WATJES. Ze weten niet wat discipline, mentaliteit, orde, gezag, gedrag en netheid is. Dat moet weer terugkomen. De onderwijzers op de lagere school, vragen voortdurend aan de verwende kindertjes of ze het leuk vinden. Leuk!? Daarvoor ga je toch niet naar school? Nou dan..........., leren potverdikkoppe.

En ook daarom wordt er in NEDERLAND-GEDOOGLAND ook haast nergens (meer) gehandhaafd. Wat een ellende. Grotendeels te wijten aan het afschaffen van die dienstplicht. HELP..............

- Ad Kerstens (Roosendaal)

Respect en zelfstandigheid

De militaire dienstplicht, mooi dat het er was! Je leerde zelfstandigheid, werd een grote jongen en leerde respect te hebben. Dus snel terug invoeren. Van dienstplichtige ben ik beroepsmilitair gehad en ik heb nooit spijt gehad.

- Jan van Prooijen

Geweldige tijd, maar wel achteraf

Achteraf een geweldige tijd gehad. 1963-1 opgekomen in Grave onder de technische troepen. Na de opleiding overgeplaatst naar de Kromhout Kazerne in Utrecht. Door een tekort aan rij-instructeurs, heb ik mijn tijd als dienstplichtig rij-instructeur doorgebracht, met als voertuig de fameuze YA328 van DAF.

Iedere maand kregen we drie pupillen die we aan een rijbewijs moesten helpen. Hilarische momenten waren er genoeg.

Einde van de opleiding mochten we de geslaagden met de Truck naar hun definitieve bestemming brengen. Dat was uiteraard een dagje uit en feestrijden, want je kreeg een blanco rijopdracht. Uiteraard ben ik daardoor ook in Bergen op Zoom geweest om jongens af te zetten bij de Cort Heyligers Kazerne, daarna benzine tanken bij de BOS pomp aan de stulemeijerlaan.

Quote Respect en discipline is nu ver te zoeken, en dat werd je wel bijge­bracht

Destijds soms een nare tijd, met in het bijzonder de opleiding waarin je aan het verstand werd gebracht een meerdere te gehoorzamen. Ook heb ik ontberingen meegemaakt, 1963 was immers een hele strenge winter.

Jammer dat de dienstplicht werd afgeschaft. Het zou voor de jeugd beter zijn geweest als ze dit ook meegemaakt zouden hebben. Respect en discipline is nu ver te zoeken, en dat werd je wel bijgebracht.

Samenvatting: toen vond ik het een klotetijd, terugkijkend vind ik het een geweldige ervaring met als trefwoorden: leerzaam, gehoorzaam, respect, kameraadschap, discipline, geduld, netheid en stiptheid.

- Ruud Pommee (Halsteren)

Absurd

Ik ben opgekomen in maart 1982 op de Lunettenkazerne te Vught en na mijn opleiding tot juli 1983 dienstplichtig sergeant geweest op de Prinses Margriet kazerne te Wezep bij de Genie.

Mijn herinneringen zijn heel divers. Een aaneenschakeling van verveling, dronkenschap, ‘indiaantje spelen’ met echte klappers, fascinatie voor demolitie (explosieven), enorme vermoeidheid en een tomeloze inzet. Als dienstplichtig onderofficier had ik niet echt het ‘maten-gevoel’ dus daar heb ik geen herinnering aan.

Wat me het meest is bijgebleven is de volkomen absurde eigen wereld die zo gewoon leek: de Russen als potentiële vijand, de tabellen waarin bij een bepaalde dosis opgelopen radioactieve straling eerst de behandeltijd in het ziekenhuis op liep naarmate je meer straling had gekregen maar op een wonderlijke manier boven een bepaalde grens weer afnam. Dat dat kwam omdat dan mensen steeds sneller dood gingen werd er niet bij verteld.

Quote De beroepsmi­li­tai­ren begrepen ons ook niet echt. En dan weer de verveling, het zuipen Blauwland tegen Groenland

De absurde hiërarchie binnen het Duitse leger waardoor die nauwelijks tot prestaties kwamen. De absurde hoeveelheid afkortingen; waarbij ik bij ZHKA (zelfhulp-kameradenhulp toch meer aan masturbatie dacht dan aan EHBO) VRA-tjes, HZB (een mysterieuze afkorting op het planbord waarvan alleen onderofficieren en officieren wisten waar het voor stond: ‘hou ze bezig’.

De absurde manier waarop wij ‘didactisch’ vaardig werden gemaakt volgens het lesprogramma: Doe Voor, Doe met mij mee, Doe op aanwijzing, Doe zelfstandig.

De volkomen desinteresse van mijn beroepscollegae (behalve vrijwilligers voor Libanon werd er nog niemand uitgezonden). De beroepsmilitairen begrepen ons ook niet echt. En dan weer de verveling, het zuipen Blauwland tegen Groenland.

- Cees Vermeulen (Waalwijk)

Zonder geweer

Ik was van lichting 58-5 en kwam op de Legerplaats Ossendrecht terecht. Ik was voor dat ik in dienst ging nooit buiten mijn dorp in Zeeland geweest, dus was het goed dat ik eens onder de mensen kwam en voor mezelf op te komen. Ik heb het er eigenlijk best naar mijn zin gehad had eigenlijk spijt dat ik na 18 maanden er uit moest.

Het zou heel goed zijn om de dienstplicht weer in te voeren. Hoeft niet per se met een geweer, er zijn ook andere invullingen zoals in de zorg. Goed voor iedereen.

- Jan van de Waart (Hoogerheide)