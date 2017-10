"Pieter Vreedestraat wordt pisstraatje, wij gaan verhuizen"

Doodlopen

Verhuizen

,,Wij zetten alles op alles om te verhuizen", zegt Nollen. Extra pijnlijk was dat ze van verhuurder Wereldhave - eigenaar van het Pieter Vreedeplein en de Frederikstraat - een brief kreeg 'dat de toekomst van de Vreedestraat nog wordt onderzocht'. ,,Een dag later las ik in de krant dat het hier dichtgaat."

Iets verderop in de straat zijn de winkels Sabon en Articles al vertrokken, de panden staan leeg. Ramin Youresh, eigenaar van de telefoonreparatiezaak, drinkt een kop thee op straat. ,,Echt niet goed dat ze dit doen. We zitten hier een paar maanden, hebben net allemaal investeringen gedaan."



Alexander Gimbrère van modehuis Gimbrère houdt het kort: ,,De Vreedestraat afsluiten is natuurlijk niks." Verder wacht hij nog even af: ,,We gaan als belanghebbende nog in gesprek met de gemeente."